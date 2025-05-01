Buca’da Atıklar Sorun Yaratıyor

ATIKLAR VE ÇÖP YIĞINLARI BUCADA SORUN OLDU

İzmir’in Buca ilçesinde atıklardan ve çöp yığınlarından kaynaklanan kötü görüntülerle karşı karşıya kalınıyor. CHP’li belediyelerin bulunduğu bölgelerde yaygınlaşan bu durum, giderek daha da büyük bir sorun haline geliyor. Buca’da artan çöp ve atık yığınları, bölge halkının sağlığını tehdit eder hale geldi.

ESNAFLARDAN GÜNDEME GETİRİLEN ENDİŞELER

Seyhan Mahallesi 718 Sokak’ta, futbol sahası büyüklüğünde bir alanda biriken atıklar, plastik, tekstil ürünleri ve molozlardan oluşuyor. Bu duruma tepki gösteren esnaf, bölgede artan kirliliğin kendilerine rahatsızlık verdiğini belirtiyor. İhsan Akdağ isimli bir esnaf, bu alanın 10 yıl önce amatör spor kulüplerinin maç yaptığı bir alan olduğunu dile getirdi. “Daha önce de haber yapıldı ama bir ilerleme sağlanamadı. Gece gelen damperli araçlar, çöpleri bırakıp gidiyor. Gerekli merciler yeterince ilgilenmiyor. 10 gün önce Büyükşehir Belediyesinin araçları geldi, temizlik yaptı ama durum yine aynı. Kurban Bayramı’nda buranın halini düşünemiyorum. Her şeyin güzel olmasını umut ediyoruz,” şeklinde konuşuyor.

SAĞLIĞI TEHDİT EDEN ÇEVRE KİRLİLİĞİ

Akdağ, söz konusu arazinin yeşil alan veya otopark olarak kullanılması gerektiğini öne sürdü. Mobilyacı Alparslan Salancı, atıkların bazı zamanlarda yakılması sonucu zehirli hava soluduklarını ve bu çevre kirliliğinin insan sağlığını tehdit ettiğini ifade etti. Salancı, yetkililerin bu soruna bir çözüm bulması gerektiğini talep etti.