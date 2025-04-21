Buca’da Bıçaklı Kavga; 2 Yaralı

İZMİR’DE BİÇAKLI KAVGA

İzmir’in Buca ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı, iki kişi ise yaralandı. Yenigün Mahallesi’nde yer alan bir taksi durağında Y.Y. ile E.D. arasında, taksi çağırma meselesi sebebiyle bir tartışma başladı. Tartışma, bıçaklı bir kavgaya dönüştü ve bu esnada Y.Y. ile E.D. yaralandı.

OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ

Olayın ardından, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Yaralı Y.Y., ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Y.Y.’nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Öte yandan, hafif yaralanan E.D. ambulans içinde tedavi edildi.