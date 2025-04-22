Buca’da Bıçaklı Kavga: İki Yaralı

İZİNYETTA KAVGADA İKİ KİŞİ YARALANDI

İzmir’in Buca ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavga sonucunda bir kişi ağır yaralanırken, bir diğer kişi de hafif yaralanma yaşadı. Olay, Yenigün Mahallesi’nde bulunan bir taksi durağında, Y.Y. ve E.D. arasında taksi çağırma meselesi yüzünden çıkan tartışma sırasında patlak verdi.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Y.Y. ve E.D. yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı Y.Y., ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Diğer yaralı E.D. ise ambulansta hafif yaralanmalar için tedavi aldı.