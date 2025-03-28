Buca’da Çöp Sorunu Halkı Rahatsız Etti

GENEL İŞ ÜYESİ İŞÇİLER İŞ BIRAKTI

Buca Belediyesi’nde DİSK’e bağlı Genel İş 5 No’lu Şube üyesi bazı işçiler, maaş, geriye dönük maaş farkları ve gıda ödemelerini alamadıkları için dün iş bırakma kararı aldı. İş bırakma eylemi nedeniyle belediyeye ait birçok alanda faaliyetler durdu.

ÇÖP YIĞINLARI SOKAKLARDA GÖRÜLDÜ

Grev sonrası çöplerin toplanmaması sonucu bazı sokaklarda çöp yığınları meydana geldi. Biriken çöplerin kaldırım ve yolları kapladığı gözlemlendi. Bu durum, çevrede rahatsız edici bir görüntü oluşturdu.

VATANDAŞLARIN TEPKİLERİ ARTMIŞ DURUMDA

Vatandaşlar, grev dolayısıyla iki gündür çöplerin biriktiğini belirterek, bu durumun bir an önce çözümlenmesini istedi. Diğer taraftan, ana arterlerde işçilerin çalıştığı ve çöpleri topladığı gözlemlendi. Ancak birçok bölgede yaşanan çöp sorununa karşı tepkiler dinmedi.