Buca’da Çöp Yığınları Birikti!

MAAŞ PROTESTOSU NEDENİYLE İŞ BIRAKMA OLDU

Buca Belediyesi’nde, ortalama 150 bin lira alacakları gerekçesiyle Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası’na (Genel İş) üye bazı çalışanlar iş bıraktı. Bu eylem, çöplerin toplanmaması sonucu sokaklarda yığınlar oluşmasına neden oldu. İş bırakma eylemi, DİSK’e bağlı Genel İş üyesi çalışanlar tarafından gerçekleşti.

GÖRÜŞMEDE UZLAŞMA SAĞLANAMADI

Dün, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, grevdeki işçilerle bir araya geldi. Duman, işçilerin grevinin yasal bir hak olduğunu belirtirken, çözüm arayışlarının sürdüğünü ifade etti. Ancak, görüşmeden sağlıklı bir uzlaşma çıkmadı. Grev nedeniyle, ilçenin çeşitli yerlerinde biriken çöpler yolları ve kaldırımları kapladı.

VATANDAŞLARDAN ŞİKAYETLER GELİYOR

Buca’da yaşayan Aşkın Şak, “Şu rezalete bakın. Dağda yaşamıyoruz. Bu sorunu çözmeleri lazım. Burası İzmir’in en güzel semtlerinden birisi. Şu manzaraya bakar mısınız? Gittikçe kötüleşiyor. Savaşlar dışarıda oluyor ama keşke biz de kendi içimizdeki savaşı bitirsek” şeklinde konuştu. İlçede iş yapan esnaf Hayrettin Can ise “Her taraf pislik içinde. Bu duruma el atılması lazım. Binlerce insan buradan geçiyor. Bunun olmaması lazım. Bir çözüm bulunsun ki insanlar rahat etsin. Nefes alamıyoruz” dedi.