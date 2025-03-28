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Buca’da Grev Nedeniyle Çöpler Toplanmadı

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İŞÇİLERİN GREVİ RESMEN BAŞLADI

Buca Belediyesi’nde DİSK’e bağlı Genel İş 5 No’lu Şube üyesi bazı işçiler, maaş, geriye dönük maaş farkları ve gıda ödemelerini alamadıkları için dün iş bırakma kararı aldı.

ÇÖP YIĞINLARI SOKAKLARI KAPLADI

Grev sonrası çöplerin toplanmaması sonucunda bazı sokaklarda çöp yığınları oluştu. Biriken çöplerin kaldırım ve yolları kapladığı gözlemlendi.

VATANDAŞLARIN TEPKİLERİ BÜYÜDÜ

Vatandaşlar, grev süreci nedeniyle iki gündür çöplerin biriktiğini dile getirerek, sorunun ivedilikle çözülmesini istedi. Öte yandan ana arterlerde işçilerin hâlâ çalıştığı ve çöpleri topladığı görüldü.

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