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Buca’da Hırsızlık Zanlısı Yakalandı

BUCA’DA HIRSIZLIK ZANLISI YAKALANDI

İzmir’in Buca ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan bir uygulama sonucunda, 51 yıl kesinleşmiş hapis cezasına sahip bir hırsızlık zanlısı tutuklandı. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü, gece saatlerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik bir operasyon düzenledi.

YAPILAN SORGULAMA SONUCU ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin durdurduğu kadının sorgusunda, bu kişinin 51 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasıyla aranan E.A. olduğu öğrenildi. E.A.’nın çok sayıda hırsızlık ve dolandırıcılık suçundan kaydı bulunuyor. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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