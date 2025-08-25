Haberler

Buca’da Kavga: Emirhan Kaya Öldü

OLAYIN AYRINTILARI

İzmir’in Buca ilçesinde bir restoranda meydana gelen olayda, işletme sahibi Yılmaz E. (34) tarafından tabancayla vurulan müşteri Emirhan Kaya (20) hayatını kaybetti. Olay, Vali Rahmi Bey Mahallesi Menderes Caddesi’nde saat 01.30 sıralarında gerçekleşti. Yılmaz E. ile Emirhan Kaya arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan tartışma, kısa süre içinde kavgaya dönüştü. Devam eden kavgada, Yılmaz E. yanındaki tabancayla Emirhan Kaya’ya ateş etti.

SAĞLIK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Emirhan Kaya, sırtından, kalçasından ve ayağından yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören çevredekiler hemen durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından sağlık ekipleri ve polis olay yerine ulaştı. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ağır yaralı Emirhan Kaya’yı ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Kaya kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası polisin gözaltına aldığı Yılmaz E., Buca Polis Merkezi’ne götürüldü. Şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Yetkililer, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.

