Buca’da Restoranda Kavga, Genç Öldü

KANLI KAVGA

İzmir’in Buca ilçesindeki bir restoranda, işletme sahibi ile bir müşterinin arasında yaşanan kavga trajik bir şekilde sonuçlandı. Tabancayla vurulan genç müşteri hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay, dün saat 01.30 civarında, Vali Rahmi Bey Mahallesi Menderes Caddesi’nde bulunan bir restoranda meydana geldi.

TARTIŞMA VE KAVGA

Olayın yaşandığı restorana müşteri olarak gelen 20 yaşındaki Emirhan Kaya ile işletme sahibi Yılmaz E. arasında bir tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, dışarıya taşan bir kavgaya dönüştü. Sokakta devam eden bu kavgada Yılmaz E., yanındaki tabancayla Emirhan Kaya’ya ardı ardına ateş açtı. Genç müşteri, sırtından, kalçasından ve ayağından yaralandı ve kanlar içerisinde yere yığıldı.

HASTANEDEN KÖTÜ HABER

Olayı gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine hızlıca polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri Emirhan Kaya’yı ağır yaralı olarak Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen genç müşteri kurtarılamadı. Olay sonrasında Yılmaz E. gözaltına alındı ve emniyete götürüldü. Cinayet şüphelisi hakkında soruşturma başlatıldı.