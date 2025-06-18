Buca’da Tören Düzenlendi, Alsaç Toprağa Verildi

MEHMET DİNÇER’İN SALDIRISI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

İzban’da sigara içtiği için uyarılan 37 yaşındaki Mehmet Dinçer’in saldırısı sonucu hayatını kaybeden 44 yaşındaki güvenlik görevlisi Seydihan Alsaç için, bugün İzmir Buca Yıkık Kemer Ulu Camii’nde ikindi vakti bir tören gerçekleşti.

İKİNDİ VAKTİ TÖREN DÜZENLENDİ

Törene, Alsaç’ın ailesi, meslektaşları, yakınları ve birçok vatandaş katıldı. Seydihan Alsaç, gözyaşları arasında Yeni Buca Mezarlığı’nda toprağa verildi.