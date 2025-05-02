Buca’daki Çöp Yığınları Artıyor

ATIK YIĞINLARI KÖTÜ GÖRÜNTÜ OLUŞTURUYOR

İzmir’in Buca ilçesinde, atıklar ve çöp yığınları bölgenin görüntüsünü olumsuz etkiliyor. CHP’li belediyelerin yönetiminde bulunan yerlerde artan bu sorun, günden güne daha da büyüyor. Buca’da biriken atıklar, halk sağlığını tehdit eden bir durum haline gelmiş durumda. Seyhan Mahallesi 718 Sokak’ta, futbol sahası büyüklüğündeki alanda biriken plastik, tekstil ürünleri ve molozlar, büyük bir atık yığını oluşturmuş.

ESNAF KİRLİLİĞE TEPKİ GÖSTERİYOR

Atık yığınına karşı sesini yükselten esnaf, bölgedeki artan kirliliğin kendilerine rahatsızlık verdiğini dile getiriyor. Bölgedeki işletmelerden İhsan Akdağ, bu alanın yaklaşık 10 yıl önce, amatör spor kulüplerinin maç yaptığı bir futbol sahası olduğunu belirtiyor. Ancak artık kullanım dışı kalan bu boş alana çöp atıldığını vurgulayan Akdağ, “Daha önce de bu konuda haber yapıldı ama bir ilerleme sağlanamadı. Gece gelen damperli araçlar, çöpleri bırakıp gidiyor. Gerekli merciler yeterince ilgilenmiyor. 10 gün önce Büyükşehir Belediyesinin araçları temizlik yapmak için geldi, ama durum yine aynı. Kurban Bayramı’nda buranın halini düşünemiyorum. Her şeyin güzel olmasını umut ediyoruz,” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekiyor.

İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

Akdağ, bu alanın yeşil alan ya da otopark olarak yeniden değerlendirilmesi gerektiğini öneriyor. Mobilyacı Alparslan Salancı da atıkların zaman zaman yakılması sonucunda zehirli havanın solunduğunu belirtiyor ve çevre kirliliğinin insan sağlığını tehdit ettiğini ifade ediyor. Salancı, yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını talep ediyor.