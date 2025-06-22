Buca İşçiler 150 Bin Lira İstiyor

GREVE DEVAM EDİLİYOR

Buca Belediyesi’nde çalışan DİSK’e bağlı Genel İş sendikasına üye işçiler, ortalama 150 bin lira maaş alacakları gerekçesiyle 18 Haziran’da iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, işçilerle geçtiğimiz günlerde bir toplantı yaptı, ancak görüşmelerden herhangi bir sonuç çıkmadı. Grev şu anda 5’inci gününe ulaşmış durumda.

MAAŞ ÖDENMEMESİ PROTESTO EDİLİYOR

İşçiler, grev sürecinde bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, “Yaklaşık bir yıldır maaşlarımızı düzensiz ve eksik alıyoruz. Aylarca bekletiliyor, çoğu zaman parça parça yatırılıyor. 2025 yılbaşında gıda kartımızı alamayarak başladık. Çocuklarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldik. Ramazan Bayramı’nda maaşımızı alamadık” ifadelerine yer verildi.

İşçiler, daha önce Belediye Başkanı’nın “Mayıs sonuna kadar tüm alacaklarınızı ödeyeceğim” sözünü dikkate alarak 2,5 gün süren bir eylem gerçekleştirmişti. Ancak bu sözün tutulmadığını belirterek, “Bugün haziran ayındayız. Nisan maaşımızın yarısı hala ödenmedi. Geçim sınırının altında yaşamaya mahkum ediliyoruz” dediler.

EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI İSTİYORUZ

Ayrıca açıklamada, Kurban Bayramı’nda sorumluluk gösterip çalışmaya devam ettiklerini, fakat artık tahammül edemeyeceklerini vurguladılar. “Maaşlarımız eksiksiz ve zamanında ödenene kadar, işçi olarak onurumuz ve emeğimiz değer görene kadar iş başı yapmayacağız. Tüm baskılara, tehditlere ve yıldırma girişimlerine rağmen bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Çünkü bu haklı mücadele yalnızca bizim değil, emeğiyle geçinen herkesindir” şeklinde ifadelerde bulundular.