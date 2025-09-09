Buca İşçileri, Maaş Almadan Eylem Yapıyor

İŞÇİLER, MAAS ALAMADIKLARI İÇİN BELEDİYE BİNASINI İŞGAL ETMEYE BAŞLADI

İzmir’in Buca Belediyesi’ne bağlı Buca İmar ve İnşaat Sanayi Teknik Hizmetler AŞ (BUCAMAR) çalışanları, yaklaşık 3 aydan beri maaş alamadıkları iddiasıyla belediye binasında işgal eylemi başlattı. İşçiler, bu süre zarfında maaşları ödenene kadar iş bırakma ve oturma eylemini sürdüreceklerini açıkladı.

DİSK Genel-İş Sendikası İzmir 6 No’lu Şube Başkanı Değer Yıldız, belediye binası önünde düzenlediği basın toplantısında, işçilerin uzun zamandır ciddi mağduriyetler yaşadığını ifade etti. Yıldız, işçilerin sabır gösterme güçlerinin kalmadığını belirterek şunları söyledi: “İşçi arkadaşların yaklaşık 3 aydır maaşları düzgün ödenmiyor, hatta hiç ödenmiyor. Bunun yanı sıra, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) gereği bir yıl önce ödenmesi gereken 6 aylık geriye dönük ücretleri de verilmedi. Buca Belediyesi işçisi, uzun süredir maaşını ve alın terinin karşılığını alamıyor. Evine ekmek götüremeyen, kirasını ödeyemeyen ve bankalara borçlanan bir işçi kitlesi haline geldi.”

ÖDEME TAHAHÜTÜ YETERSİZ

Başkan ile yapmış oldukları görüşmeyi paylaşan Yıldız, gelecek günlerde kısmi ödeme yapılacağı bilgisinin kendilerine aktarıldığını ancak bunun işçilerin beklentilerini karşılamadığını ifade etti. Çalışanlar, en az iki maaş yatırılmasını talep ediyor. Yıldız, “Başkan, cuma günü bir buçuk maaş kadar bir ödeme yapabileceğini söyledi. Fakat bu durum, zaten her işçinin ek hesabına haciz koyulacak şekilde. Şu an ek hesap, o maaş kadar. Bize en az iki maaş ödenmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜM HİZMETLER DURAKLIYOR

Yıldız, protestonun ödemeler yapılana kadar devam edeceğini vurguladı ve “Buca halkından ricamız, yarın belediyeye kimse gelmesin. Yarın bu belediyede, Buca halkına hizmet vermeyeceğiz. Kimseyi içeriye almayacağız. Yarın burası bizim, bize ait. Oturma eylemini gerçekleştireceğiz. Kapılar kilitlenecek, kimse içeri girmeyecek ve dışarı çıkmayacak. Yarın bizden hizmet beklememeleri lazım” dedi. Buca Belediyesi işçileri, daha önce 15 Haziran’da da maaş ödemeleri yapılmadığı ve biriken alacakları ödenmediği gerekçesiyle iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti.