Bucada Akrabalar Arasında Bıçaklı Kavga

İZBÜTUNDA ÇIKAN BİÇAKLI KAVGA

İzmir’in Buca ilçesinde akrabalar arasında meydana gelen bıçaklı bir kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Gediz Mahallesi 684/1 Sokak’ta dün gece akraba olan Azat Ç., Tuncay Ç. ve Hamit Ç. arasında bir arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı. Bu tartışma, bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü ve sonucunda 3 kişi yaralandı.

OLAY YERİNE ULAŞAN EKİPLER

Olayın ardından çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar doğrultusunda olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Tuncay Ç., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın şüphelisi Azat Ç., hastanede gördüğü tedavinin ardından gözaltına alındı. Bu olay, akrabalar arasındaki anlaşmazlıkların ne denli tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.