Bucak’ta Araç Sürtmesi Sonucu Yaralı

ŞERİT DEĞİŞTİRİRKEN YAŞANAN KAZA

Burdur’un Bucak ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bir araç sürücüsü şerit değiştirirken başka bir araca çarptı. Boğazköy mevkiinde yaşanan bu kaza sonucunda, sürücü C.Y., kontrolündeki aracın S.G. yönetimindeki araca sürtmesi üzerine, durumu kontrol edemedi. Ardından C.Y., S.G.’nin aracına ateş açarak onu durdurmaya çalıştı.

AĞIR YARALANMA DURUMU

Ateş açılması sonucunda S.G., ağır yaralandı. Olayın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

GÖZALTINA ALMA İŞLEMİ

Jandarmanın yaptığı titiz çalışma neticesinde, C.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaralının durumu ve olayın detayları araştırılmaya devam ediyor.

ÖNEMLİ

