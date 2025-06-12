Bucak’ta Beytullah Soylu’yu öldüren sanıklar

DAVA SÜRECİ BAŞLADI

Burdur’un Bucak ilçesinde, geçen yıl halasının oğlu Beytullah Soylu’yu (24) pompalı tüfekle vurarak öldüren Onur Altan (24) ve eşi Şerife Altan’ın (21) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılanmalarına başlandı. Onur Altan duruşmada, “Beytullah Soylu’nun silah çektiğini gördüm. Av tüfeğini kendimi korumak için çıkardım. Hedef gözetmeden korkutmak amacıyla 2 el ateş edip, arabamla uzaklaştım. Kimseyi öldürme kastım yoktu” dedi. Olay, geçen yıl 22 Eylül’de saat 20.00 sıralarında Bucak ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. Çıkan tartışmanın ardından Onur Altan, halasının oğlu Beytullah Soylu’ya pompalı tüfekle ateş açtı. Göğsünden ağır yaralanan Beytullah Soylu, Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

POLİS OPERASYONU VE TUTUKLAMA

Bucak Sanayi Sitesi’nde oto tamirci olarak çalışan Beytullah Soylu’nun cenazesi, gerekli işlemlerinin ardından toprağa verildi. Olaydan sonra kaçan Onur Altan, polisin düzenlediği operasyonla saklandığı evde, suç aleti tüfek ile birlikte yakalandı. Soruşturma kapsamında, suç delillerini gizlediği ve Onur Altan’a saklanmasında yardımcı olduğu belirlenen eşi Şerife Altan ile arkadaşları Beytullah Taşdemir ve Erkan Ayyıldız gözaltına alındı. Onur Altan ve eşi Şerife Altan tutuklanırken, Beytullah Taşdemir ve Erkan Ayyıldız’a ev hapsi cezası verildi.

İLK DURUŞMA GERÇEKLEŞTİ

‘Tutuklu sanık Onur Altan ve eşi Şerife Altan hakkında “Kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Erkan Ayyıldız ve Beytullah Taşdemir ise ‘Suçluyu kayırma’ suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandı. Duruşmaya, ölen Beytullah Soylu’nun eşi Ayşenur Soylu, babası Servet Soylu ve annesi Sevim Soylu katıldı. Onur Altan duruşmada, “İlk saldırıyı karşı taraf başlattı. Eşimle tartışmıştım. Bucak Adliyesi yakınlarında arabamla giderken beni tehdit ettiler. Amcamı arayıp, ‘Bunlar beni öldürecek’ dedim. Korkarak av tüfeğini aldım ve iki el ateş ettim. Kimseyi öldürme kastım yoktu” şeklinde ifade verdi.

ŞERİFE ALTAN’IN AÇIKLAMALARI

Tutuklu eşi Şerife Altan, SEGBİS ile duruşmadaki ifadesinde, tüfeği kendisinin vermediğini ve eşinin tüfeği alacağından haberdar olmadığını belirtti. “Uyuşturucu etkisinde olduğum için tüfeği nerede sakladığımı hatırlamıyorum. Silah çekilince eşim de panikle ateş etti” dedi. ‘Suçluyu kayırma’ suçundan yargılanan Erkan Ayyıldız ile Beytullah Taşdemir de SEGBİS ile verdikleri ifadelerde suçsuz olduklarını ve iddianameyi kabul etmediklerini söylediler. Ölen Beytullah Soylu’nun ailesi sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, ev hapsindeki Erkan Ayyıldız ve Beytullah Taşdemir için kontrol tedbirinin uygulanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.