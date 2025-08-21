Bucak’ta Damat Ali Şengül Tutuklandı

OLAYIN TANIMI

Bucak ilçesinde meydana gelen bir olayda, damat Deniz Top (34), kayınpederi Ali Şengül tarafından göğsünden vurularak hayatını kaybetti. Olay, Fatih Mahallesi’nde, dün saat 11.00 sıralarında yaşandı. İki şahıs arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ali Şengül, tartışmanın hararetiyle tabancayla Deniz Top’a ateş açtı.

SAĞLIK EKİPLERİ YETİŞİYOR

Göğsünden vurulan Deniz Top yere yığıldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine hızla intikal etti. İlk müdahalesi yapılan Deniz Top, hastaneye kaldırılmak üzere ambulansa alındı. Ancak yolda kalbi durdu. Ambulanstaki sağlık ekipleri, durumu stabilize etti ve kalbi yeniden çalıştırıldı. Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç adam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

TUTUKLAMA PROSEDÜRLERİ

Olayın ardından polis, Ali Şengül’ü gözaltına aldı. Şengül, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin alınmasının ardından, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nde ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Öte yandan, Deniz Top’un cenazesi Ağlasun ilçesinde toprağa verildi.