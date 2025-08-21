Bucak’ta Damat Öldüren Kayınpeder Tutuklandı

OLAYIN GELİŞİMİ

Burdur’un Bucak ilçesinde, evinin önüne tır park ettiği gerekçesiyle tartıştığı damadını av tüfeğiyle öldüren kayınpeder tutuklandı. Olay, Fatih Mahallesi 1606. Sokak’ta saat 11.30 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 63 yaşındaki Ali Ş. evinin önüne tırını park eden ve bahçeye tıra ait malzemeleri koyan 35 yaşındaki damadı Deniz Top ile tartışmaya başladı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Yaşanan tartışma hızla kavgaya dönüştü ve Ali Ş., damadı Deniz Top’u av tüfeği ile karın bölgesinden vurarak ağır yaraladı. Olayın ardından çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Sağlık ve polis ekipleri olay yerine kısa sürede ulaşarak müdahalede bulundu.

KAYINPEDER TUTUKLANDI

Yaralı Deniz Top, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayda kullandığı tüfekle birlikte yakalanan Ali Ş. gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bucak Adliyesi’ne sevk edilen Ali Ş., ‘kasten adam öldürme’ suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.