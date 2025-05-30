Bucak’ta Ehliyetsiz Genç Kaza Yaptı

KAZA YERİ VE OLAYIN GÜNÜ

Burdur’un Bucak ilçesinde, ehliyetsiz bir gencin kullandığı hafif ticari araç, saat 10.00 sıralarında Onaç Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın ardından araç takla attı ve kırmızı ışıkta bekleyen bir kamyonete arkadan çarptı. Olay sonucunda araç içindeki 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANININ DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki Mehmet E.Ö. yönetimindeki 15 ACV 236 plakalı hafif ticari araç, ilçe girişinde yer alan kavşağa geldiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, takla atarak Ahmet Ü. (46) yönetimindeki 15 EJ 837 plakalı kamyonete çarptı. Kaza sonucu, araç hurdaya döndü ve yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

YARALILARIN DURUMU VE ACİL YARDIM

Kaza sonrasında sürücü Mehmet E.Ö. ile birlikte yolcu olarak bulunan Yakup D. (19) ve Mustafa G. (23) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin özenli çalışmalarıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

EHLYETSİZ SÜRÜCÜ VE POLİS İNCELEMESİ

Kaza sonrası yapılan denetimlerde, aracın sürücüsünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Bu durum üzerine polis ekipleri olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı.