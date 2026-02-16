Bucak’ta Feci Kaza: Genç Çift Hayatını Kaybetti

bucak-ta-feci-kaza-genc-cift-hayatini-kaybetti

KAZA, FECİ SONUÇLAR DOĞURDU

Kaza, Bucak-Kocaaliler kara yolunun Tefciler mevkiinde gerçekleşti. Mehmet Çelen yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Necati Ayaz’ın (56) kullandığı minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Olayın ardından yoldan geçen diğer sürücüler, durumu haber vermek için ekipleri olay yerine yönlendirdi.

KAZA SONRASI CAN KAYBI

Olay yerinde gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Mehmet Çelen ve eşi Ceyda Çelen’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada yaralanan minibüsün sürücüsü Necati Ayaz ile araçtaki Ertuğrul Efe D. (19), Ayşegül U. (23) ve Hacer Ö. (56) ise ilk müdahalelerin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

GENÇ ÇİFTİN CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARILDI

Otomobilde sıkışan genç çiftin cansız bedenleri, Bucak Belediyesi İtfaiye ekiplerinin uzun süren çabalarının ardından çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Bucak Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili gerekli soruşturmaya başladı.

