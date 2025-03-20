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Bucak’ta Hububat Deposu Yangını Söndürüldü

BURCADAKİ YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Burdur’un Bucak ilçesinde bir hububat deposunda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, saat 11.40 civarında Bucak ilçesi Oğuzhan Sanayi Sitesi’nde oluştu. Alınan bilgilere göre, Davut S.’ye ait hububat deposunda odun ve lastiklerin tutuşmasıyla yangın patlak verdi.

VATANDAŞLARIN HIZLI MÜDAHALESİ

Yangını gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Durum üzerine bölgeye hemen itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Şu an itibariyle yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmalar devam ediyor.

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