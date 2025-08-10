Bucak’ta İki Araç Çarpıştı, Yaralılar Var

OTOMOBİLLERİN ÇARPIMASIYLA YARALANANLAR

Burdur’un Bucak ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve bu olayda iki kişi yaralandı. Ali U. (60) tarafından kullanılan 15 PH 550 plakalı otomobil, Burdur-Antalya kara yolundaki Oğuzhan Kent Ormanı Kavşağı’nda Uğraş C. (53) yönetimindeki 34 KMH 540 plakalı otomobille çarpıştı.

KAZA YERİNE ACİL GÖREVLİLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrasında durum hemen yetkililere bildirildi ve ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralanan sürücüler, ambulansla Bucak Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Edinilen bilgiye göre, sürücülerden Ali U’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.