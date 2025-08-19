Haberler

Bucak’ta Jandarma Operasyonu; İki Şüpheli Tutuklandı

OPERATION IN BUCak YIELDS ARRESTS

Burdur’un Bucak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonu sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerden biri, mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE

Edinilen bilgilere göre, Bucak İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 17 Ağustos tarihinde narkotik suçlarla mücadeleye yönelik bir operasyon yapıldı. Bu operasyonda Adem S. ve Emre E. isimli şahıslar gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler arasında bin 455 gram kubar esrar ve 79 kök kenevir bitkisi bulunuyor.

Jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emre E., savcılık ifadesinin ardından serbestken, Adem S. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

