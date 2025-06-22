Bucak’ta Kaza, 1 Ölü, 1 Yaralı

OLAYIN DETAYLARI

Burdur’un Bucak ilçesinde meydana gelen kazada, park halindeki bir dorseye çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, bir yolcu yaralanıyor. Hüseyin A. (18) yönetimindeki 15 AAY 585 plakalı otomobil, Burdur-Antalya kara yolu üzerindeki Alparslan Türkeş Bulvarı’nda park etmiş olan 15 ABN 161 plakalı dorseye çarptı.

KAZA SONRASI GELEN EKİPLER

Kaza ihbarının yapılmasının ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı ilk kontrolde sürücü Hüseyin A’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan yolcu Süleyman A. (42) ise Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.