Haberler

Bucak’ta Kaza, 1 Ölü, 1 Yaralı

OLAYIN DETAYLARI

Burdur’un Bucak ilçesinde meydana gelen kazada, park halindeki bir dorseye çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, bir yolcu yaralanıyor. Hüseyin A. (18) yönetimindeki 15 AAY 585 plakalı otomobil, Burdur-Antalya kara yolu üzerindeki Alparslan Türkeş Bulvarı’nda park etmiş olan 15 ABN 161 plakalı dorseye çarptı.

KAZA SONRASI GELEN EKİPLER

Kaza ihbarının yapılmasının ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı ilk kontrolde sürücü Hüseyin A’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan yolcu Süleyman A. (42) ise Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Elazığ’da Proje, Öğrencilerle Başladı

Elazığ'da düzenlenen etkinlikler, lise öğrencilerinin sosyal ve akademik gelişimlerine destek olmayı hedefliyor. Üç gün sürecek olan program, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.
Haberler

Bursa’nın Yangınında Alevler Söndürüldü

Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki anız yangını, buğday tarlalarına yayılarak 30 dönümlük alanda ciddi hasar verdi. Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.