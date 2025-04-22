Bucak’ta kaza: İki kişi yaralandı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Burdur’un Bucak ilçesinde, Burdur-Antalya karayolu üzerindeki Kızılkaya Kavşağı mevkiinde meydana gelen kazada, ters yönde ilerleyen bir traktör ile otomobil çarpıştı. Bu kaza sonucunda 2 kişi yaralandı.

KAZA ANINDAKİ DETAYLAR

Kaza, saat 00.50 sularında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Burdur’dan Antalya istikametinde seyreden Murat E. (53) yönetimindeki 34 KZ 8062 plakalı Citroen marka otomobil, Kızılkaya Kavşağı’ndan ters şeride giren Süleyman D. (56) idaresindeki 34 TB 5343 plakalı traktör ile çarpıştı. Çarpışma sonucunda otomobil sürücüsü Murat E. ve araçta yolcu olarak bulunan Aslıhan E. (49) yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım çağrısında bulundu. Kısa sürede olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslar ile Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ALKOL TESTİ VE İFADE ALMA

Yapılan alkol ölçümünde 2.75 promil alkollü olduğu tespit edilen traktör sürücüsü Süleyman D., jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.