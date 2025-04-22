Haberler

Bucak’ta kaza: İki kişi yaralandı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Burdur’un Bucak ilçesinde, Burdur-Antalya karayolu üzerindeki Kızılkaya Kavşağı mevkiinde meydana gelen kazada, ters yönde ilerleyen bir traktör ile otomobil çarpıştı. Bu kaza sonucunda 2 kişi yaralandı.

KAZA ANINDAKİ DETAYLAR

Kaza, saat 00.50 sularında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Burdur’dan Antalya istikametinde seyreden Murat E. (53) yönetimindeki 34 KZ 8062 plakalı Citroen marka otomobil, Kızılkaya Kavşağı’ndan ters şeride giren Süleyman D. (56) idaresindeki 34 TB 5343 plakalı traktör ile çarpıştı. Çarpışma sonucunda otomobil sürücüsü Murat E. ve araçta yolcu olarak bulunan Aslıhan E. (49) yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım çağrısında bulundu. Kısa sürede olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslar ile Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ALKOL TESTİ VE İFADE ALMA

Yapılan alkol ölçümünde 2.75 promil alkollü olduğu tespit edilen traktör sürücüsü Süleyman D., jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Konyaspor Teknik Direktörü Açıklama Yaptı

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Galatasaray'a 5-1 yenildi. Teknik direktör Recep Uçar, takımı coşkulu oynamak üzere hazırladıklarını ancak sonuçtan sorumlu olduğunu söyledi.
Haberler

D-100 Üst Geçit Sökümü Nedeniyle Kapalı

İstanbul D-100 karayolu Yenibosna metrobüs yaya üst geçidi sökümü nedeniyle Çobançeşme ve Şirinevler yönündeki şeritler kapatıldı, yan yollardan ulaşım sağlanıyor. Uzun araç kuyrukları oluştu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.