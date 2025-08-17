Bucak’ta Otobüs Ve Araç Çarpıştı

KAZA SONUCU YARALANANLAR VAR

Burdur’un Bucak ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Emre K.’nın kullandığı 34 ARB 421 plakalı yolcu otobüsü, Burdur – Antalya Karayolu Susuz köyü civarında, İsmahan D. yönetimindeki 15 ACS 900 plakalı otomobille çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda, otomobilin sürücüsü ve içinde bulunan Elif K. ile 13 yaşındaki Berru D. yaralandı. Olayın ardından, durumun aciliyeti nedeniyle kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Bucak Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Berru D.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.