Bucak’ta Otobüs Ve Araç Çarpıştı

KAZA SONUCU YARALANANLAR VAR

Burdur’un Bucak ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Emre K.’nın kullandığı 34 ARB 421 plakalı yolcu otobüsü, Burdur – Antalya Karayolu Susuz köyü civarında, İsmahan D. yönetimindeki 15 ACS 900 plakalı otomobille çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda, otomobilin sürücüsü ve içinde bulunan Elif K. ile 13 yaşındaki Berru D. yaralandı. Olayın ardından, durumun aciliyeti nedeniyle kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Bucak Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Berru D.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Maltepe’de Deprem Tatbikatı Gerçekleşti

Maltepe'de düzenlenen tatbikatta, 17 Ağustos Marmara depreminin yıl dönümünde gönüllü arama kurtarma ekipleri, 300 bin kişinin tehlikede olduğunu açıkladı ve kurtarma operasyonları gerçekleştirdi.
Çanakkale’de Orman Yangını Devam Ediyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde süren orman yangını ikinci gününde 7 köyün tahliyesine neden oldu. Havadan alınan görüntüler yangının genişlemesine dikkat çekiyor.

