Bucak’ta Otobüsü Sollayan Araç Kaza Yaptı

Bucak’ta Otomobil Yolcu Otobüsüne Çarptı

KAZA ANINDA YARALANANLAR VAR

Burdur’un Bucak ilçesi Burdur-Antalya karayolunda, bir otomobil yolcu otobüsünü sollaması sonrasında sağ şeride geçerken otobüse çarparak tarlaya uçtu. Kaza, saat 13.05 sıralarında gerçekleşti ve otomobilde bulunan 1’i ağır toplam 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, İsmahan D. (39) yönetimindeki 15 ACS 900 plakalı otomobil, Antalya yönünden Bucak istikametine seyir ederken önünde giden Emre K. (35) kontrolündeki 34 ARB 421 plakalı yolcu otobüsünü sollamak için sol şeride geçti; tekrar sağ şeride geçmek istediğinde otobüsün sol ön kısmına çarparak tarlaya savruldu.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza sonucunda otomobil sürücüsü İsmahan D. ve aynı araçtaki yolcu Elif K. hafif yaralanırken, 13 yaşındaki Berru D. ağır yaralandı. Çevredekilerin yaptığı 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra, hastaneye kaldırmak üzere ambulansa aldı. Berru D.’nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken, otobüs şoförü Emre K. ifadeye alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yolcu otobüsü, yedek şoför ile seferine devam etti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak gerekli incelemeler başlatıldı. Olayın nasıl gerçekleştiğine dair çalışmalar sürüyor.