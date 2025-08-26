Bucak’ta Silahlı Saldırıda İki Yaralı

OLAYIN DETAYLARI

Burdur’un Bucak ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı. Olay, Karayvatlar Mahallesi’ndeki açık otoparkta yaşandı. İddiaya göre, oto galerici A.A. (34), alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu belirtilen oto parçacı Mustafa K.’ye (43) tabancayla ateş etti.

YARALILAR VE GÜVENLİK GÜÇLERİ

Silahlı saldırıda Mustafa K. ile yolda geçen Zülal U. (22) yaralandı. Olayın ardından hemen sağlık ve polis ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yaralılar, Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

GÖZALTINA ALMA İŞLEMİ

Polis ekibi, olay yerinden kaçan A.A.’yı yaptığı çalışmalarla yakalayarak gözaltına aldı. Saldırının üzerine detaylı bir soruşturma başlatıldı.