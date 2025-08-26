Haberler

Bucak’ta Silahlı Saldırıda İki Yaralı

OLAYIN DETAYLARI

Burdur’un Bucak ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı. Olay, Karayvatlar Mahallesi’ndeki açık otoparkta yaşandı. İddiaya göre, oto galerici A.A. (34), alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu belirtilen oto parçacı Mustafa K.’ye (43) tabancayla ateş etti.

YARALILAR VE GÜVENLİK GÜÇLERİ

Silahlı saldırıda Mustafa K. ile yolda geçen Zülal U. (22) yaralandı. Olayın ardından hemen sağlık ve polis ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yaralılar, Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

GÖZALTINA ALMA İŞLEMİ

Polis ekibi, olay yerinden kaçan A.A.’yı yaptığı çalışmalarla yakalayarak gözaltına aldı. Saldırının üzerine detaylı bir soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

İzmir’de Göçmenler Kurtarıldı, Yakalandı

İzmir açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda, yasadışı yolla yurtdışına kaçmaya çalışan 43 göçmen yakalandı, motor arızası yaşanan lastik bottaki 19 kişi de kurtarıldı.
Haberler

Kocaelispor Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Kocaelispor, Süper Lig'de Kayserispor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanını taraftar ve basınla paylaştı. Hazırlıklar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.