Bucak’ta Sürücü, Kaza Sonrası Ateş Açtı

OLAYIN NEŞTERİ

Burdur’un Bucak ilçesinde, şerit değiştirirken başka bir araca sürten sürücüye seyir halindeyken ateş açarak yaralayan bir kişi, mahkeme tarafından tutuklandı. Olay, sabah saatlerinde Burdur Antalya karayolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre Boğazköy mevkiinde, S.G. (26) kontrolündeki 15 ADS 681 plakalı araç, şerit değiştirirken C.Y. (32) kontrolündeki 34 NPD 130 plakalı araca sürttü.

ATEŞ AÇILDI

Yaşanan durumun ardından durumu kontrol edemeyen C.Y., 15 ADS 681 plakalı araca ateş açarak durdurmaya çalıştı. Açılan ateş sonucunda mermiler, 15 ADS 681 plakalı aracın bagaj kısmından girerek sürücüsü S.G.’ye isabet etti. Olayda ağır yaralanan S.G., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TUTUKLAMA SÜRECİ

Jandarma, hızlı bir investigation ile araç sürücüsü C.Y.’yi yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralı S.G.’nin hayati tehlikesinin devam ettiğine dair bilgiler gelirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.