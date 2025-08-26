Bucak’ta Tabancayla Ateş Açıldı

OLAYIN İFADELERİ

Burdur’un Bucak ilçesinde husumetlisine ateş eden bir kişi, olay yerinden geçmekte olan bir genç kadını da yaraladı. İki kişi hastaneye kaldırılırken, şüpheli kaçmayı başardı. Olay, Bucak ilçesi Karaayvatlar Mahallesi’nde bulunan bir otoparkta saat 14.35 sularında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, alacak-verecek meselesi yüzünden Ali A. (34) ve Mustafa K. (43) arasında karşılaşma gerçekleşti. Bu karşılaşma sırasında, Ali A. yanındaki silahla Mustafa K.’ya ateş etti.

YARALANANLAR VE TEMAS

Açılan ateş sonucunda Mustafa K., sağ ve sol bacak kasık bölgesinden yaralandı. Olay esnasında oradan geçen Zülal U. (22) isimli kadın, seken kurşunlardan birinin kasık bölgesine isabet etmesiyle yaralandı. Çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar üzerine bölgeye hem polis hem de sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahale olay yerinde gerçekleşirken, yaralılar ambulansla Bucak Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

ŞÜPHELİ ARAMA ÇALIŞMALARI

Olayın ardından, Ali A.’nın aracıyla kayıplara karışması üzerine, güvenlik güçleri şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.