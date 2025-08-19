Bucak’ta Tarım Sayımı Gerçekleşiyor

GENEL TARIM SAYIMI BUCAN’DA BAŞLADI

Burdur’un Bucak ilçesinde “Genel Tarım Sayımı” uygulaması gerçekleştiriliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Türkiye genelinde sürdürülmekte olan bu süreç, tarımsal faaliyetlerin şu anki durumunu ve yapısını ortaya koymayı amaçlıyor. Bucak Ziraat Odası’nda kurulan Sayım Bürosu’nda sayım işlemleri devam ediyor.

TÜİK’İN AMACI

Türkiye İstatistik Kurumu Antalya Bölge Müdürlüğü’nde görevli İbrahim Harmankaya, TÜİK olarak tarımsal faaliyetlerle ilgili bir zemin oluşturmak istediklerini vurguluyor. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gelecekteki çalışmalarına destek sağlamak için bu sayımın önem taşıdığını dile getiriyor.

SAYIMIN ÖNEMİ

Bucak Ziraat Odası Başkanı Bilal Özel, sayım çalışmasının kritik bir öneme sahip olduğunu belirtiyor. Tarım sayımı için son başvuru tarihinin 31 Aralık olduğunu ifade eden Özel, üreticilerin ve çiftçilerin kayıtlarını mutlaka yaptırmaları gerektiğine dikkat çekiyor. Sayım yaptırmayanların 61 bin lira gibi bir ceza ile karşılaşabileceğini ekliyor.