Bucak’ta Ters Yolda Kaza Yaşandı

KAZA DETAYLARI

Burdur’un Bucak ilçesindeki Burdur-Antalya karayolu Kızılkaya Kavşağı mevkiinde meydana gelen kazada, ters yönde ilerleyen bir traktör ile otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucunda 2 kişi yaralandı. Kazanın olduğu saatin 00.50 olduğu belirlendi. Edinilen bilgilere göre, Burdur’dan Antalya istikametine giden Murat E. (53), 34 KZ 8062 plakalı Citroen marka otomobili ile Kızılkaya Kavşağı’ndan ters şeride giren Süleyman D. (56) yönetimindeki 34 TB 5343 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada otomobilin sürücüsü Murat E. ile araçta yolcu olan Aslıhan E. (49) yaralandı. Olayın ardından çevredeki kişilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne başvurması ile itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin kazazedelere yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi’ne taşındı. Traktörün sürücüsü Süleyman D.’nin yapılan alkol ölçümünde 2.75 promil alkollü olduğu belirlendi, jandarma ekipleri kendisini ifadesi için karakola götürdü.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çekici çağrıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının kritik olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili bilgilendirme ve incelemelerin devam ettiği bildirildi.