Bucak’ta Traktör-Otomobil Çarpıştı, 2 Yaralı

Burdur’un Bucak ilçesinde meydana gelen kazada, Burdur-Antalya karayolu Kızılkaya Kavşağı bölgesinde ters yönde giden bir traktör ile bir otomobil çarpıştı ve sonucu 2 kişi yaralandı. Yapılan incelemelerde traktör sürücüsünün 2.75 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza, 00.50 sıralarında gerçekleşti.

KAZA ANINA DAİR BILGILER

Alınan bilgilere göre, Burdur’dan Antalya yönüne giden 53 yaşındaki Murat E.’nin kullandığı 34 KZ 8062 plakalı Citroen marka otomobil ile, Kızılkaya Kavşağı’ndan ters şeride geçen 56 yaşındaki Süleyman D.’nin yönettiği 34 TB 5343 plakalı traktör çarpıştı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü Murat E. ile araçta yolcu olarak bulunan Aslıhan E. (49) yaralandı.

Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine, sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra, ambulansla Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Traktör sürücüsü Süleyman D., alkol ölçümü sonrası jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yapılan kontrollerde yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.