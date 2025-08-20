Bucak’ta Traktör-Otomobil Çarpıştı, Yaralılar

TRAKTÖR VE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Burdur’un Bucak ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen bir trafik kazasında, bir traktör ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, traktör sürücüsü ise hafif yaralandı. Bu kaza, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, saat 20.40 sularında Bucak ilçesi Kestel Köyü yolunda gerçekleşti.

KAZA DETAYLARI VE YARALILAR

Elde edilen bilgilere göre, Yunus B. (30) yönetimindeki 15 EB 435 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, İbrahim B. (66) idaresindeki 15 PK 796 plakalı traktör ile çarpıştı. Çarpışma neticesinde otomobil, traktör römorkunun altına girdi ve sürücüsü ağır yaralandı. Traktör sürücüsü İbrahim B. ise hafif yaralar alarak kazayı atlattı. Olayı gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

KAZA SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ

Olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri, kazanın olduğu yere sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobil sürücüsünü bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Sıkıştığı yerden çıkarılan otomobil sürücüsü ve traktör sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansta Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayrıca kaza anının güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği, kasanın ana yoldan tali yola dönmek isteyen traktöre hızla gelen otomobilin çarptığı görülüyor.

KAZA İLE İLGİLİ İNCELEME

Kazanın ardından soruşturma başlatıldı ve otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yetkililer, kazanın sebebini araştırmaya devam ediyor.