Bucak’ta Traktör Ve Otomobil Kazası

BURDUR’DA TRAFİK KAZASI

Burdur’un Bucak ilçesinde otomobil ve traktör arasında gerçekleşen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan kadın sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza, saat 16.30 sıralarında Burdur-Antalya Karayolu üzerindeki Karapınar köyü mevkiinde meydana geldi. Olay hakkında edinilen bilgilere göre, İrem Nur B. (28) yönetimindeki 34 KCM 197 plakalı otomobil, Bayram B. (70) idaresindeki 15 PB 192 plakalı traktörle çarpıştı.

KAZA SONRASINDAKİ DURUM

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü İrem Nur B., aracının içinde sıkıştı. Kazada, sürücü ile birlikte bulunan yolcular Ömer Selim G. (23), Emircan D. (24) ve Şevval Sude B. (18) yaralandı. Olayın ardından ihbar üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, uzun uğraşların ardından İrem Nur B.’yi sıkıştığı yerden çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinde ilk müdahale yapılan yaralılar, ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili detaylı inceleme başlatıldı.