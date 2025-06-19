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Bucak’ta Tüp Kopunca Yangın Çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI YER

Burdur’un Bucak ilçesindeki bir simit fırınında, mutfak tüpü hortumunun kopması nedeniyle bir yangın meydana geldi. Olay, akşam saatlerinde Mimarsinan Mahallesi Kahveler mevkiinde gerçekleşti. Fırın içerisindeki mutfak tüpüne bağlı hortumun kopması, alevlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Yangını fark eden işletme sahibi, hemen yangın söndürme tüpü ile müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi. İşletmecinin hızlı davranışı, yangının daha fazla yayılmasına sebep olmadan kontrol altına alınmasını sağladı.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, gerekli güvenlik önlemlerini alarak iş yerinde detaylı kontroller gerçekleştirdi. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili inceleme süreci başlatıldı.

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