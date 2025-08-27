Bucak’ta Uçak Gölden Çıkarıldı

UÇAK KAZASI SONRASI KURTARMA ÇALIŞMALARI

Burdur’un Bucak ilçesinde meydana gelen kaza sonucunda gölette kırıma uğrayan bir uçak, vinç yardımıyla gölden çıkartıldı ve incelemeye alındı. Karacören Barajı Gölü’nde gerçekleşen olay, Orman Genel Müdürlüğüne ait bir yangın söndürme eğitim uçağıyla ilgili. Antalya’dan gelen teknik ekipler, vinç yardımıyla uçak için gerçekleştirdiği kurtarma çalışmalarının ardından aracı gölden çıkarmayı başardı. Uçak, iş makinesi yardımıyla düzleştirilen bir alanda detaylı inceleme için alınmış durumda.

KAZA ANINDA İKİ PİLOT KURTARILDI

Dün gerçekleşen olayda, Elsazı köyündeki Karacören Barajı Gölü’nde su alma sırasında kalkış yapamayan uçak kırıma uğradı. Uçağın içinde bulunan iki pilot, bir çiftçi tarafından balıkçı teknesiyle kurtarıldı. Burdur, Isparta ve Antalya’dan gelen jandarma arama kurtarma ve su altı arama kurtarma timleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, çalışmalara destek verdi. Gölde ters duran uçak, bu ekiplerin çalışmalarıyla düzeltilerek kıyıya sabitlenmişti.