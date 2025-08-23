Bucak’ta Yangın, 30 Balya Zarar Gördü

BUCAN’DA YANGIN OLDU

Burdur’un Bucak ilçesinde bir apartmanın bahçesinde çıkan yangında 30 balya saman ve keresteler yandı. Yangın, saat 15.30 sıralarında Bucak ilçesi Barbaros Mahallesi Kırınçay Caddesi üzerindeki bir apartmanın bahçesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, bahçede bulunan kereste ve saman balyaları yanmaya başladı.

ALEVLERİ GÖREN VATANDAŞLAR İHBARDA BULUNDU

Alevleri fark eden vatandaşlar hemen ihbarda bulundu ve kısa bir süre sonra olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Yangın sonucunda 30 balya saman ve keresteler zarar gördü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak inceleme başlatıldı. Yangının sebebi, yetkililer tarafından araştırılıyor.