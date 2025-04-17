Bucak’ta Yangın, Kadın Dumandan Etkilendi

BUCALILARA YARDIM GELDİ

Burdur’un Bucak ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangında, 80 yaşındaki bir kadın dumandan etkilendi. Olay, saat 17.00 civarında Bucak ilçesi Karayvatlar Mahallesi 925 Sokak’ta meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, yalnız yaşayan Meryem Şan’a ait taş evin ikinci katındaki mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın başladı. Alevleri gören komşular, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yangın nedeniyle ev sahibi Meryem Şan, dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri, hemen kadınla ilgilenerek ilk müdahalesini yaptı ve ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri yangına hızlıca müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Ancak, yangın nedeniyle evde maddi hasarın meydana geldiği bilgisi alındı. Yangının sebebiyle ilgili incelemeler devam ediyor.