Bucak’taki Evden 20 Kamyon Çöp Çıktı

KÖTÜ KOKU İHBARIYLA TEMİZLİK YAPILDI

Burdur’un Bucak ilçesinde kötü koku ihbarıyla gelen bir çağrı üzerine yapılan incelemede, bir evden tam 20 kamyon çöp çıkması dikkat çekti. Çukur Mahallesi’nde yaşayan yaşlı bir çifte ait olan evden yayılan koku, mahalle sakinlerini harekete geçirdi ve belediyeye ihbarda bulundular.

EVAZİYETİ GÖRÜLDÜ

İhbar sonrası adrese gelen Temizlik ve Fen İşleri ile Zabıta ekipleri, evde sanayi atıkları, mobilya atıkları, saman balyası ve çeşitli metal parçaları tespit etti. Ekiplerin titiz çalışması sonucunda evden toplanan 20 kamyon çöp, mahallelinin rahat nefes almasını sağladı. Temizlik çalışmalarının ardından evin çevresinde de ilaçlama yapılarak önlem alındı.

GEÇMİŞTE DE TEMİZLİK YAPILMIŞTI

Belediye ekipleri, aynı adreste 2019 yılında da benzer bir temizlik çalışması yapıldığını hatırlatarak, durumu yakından takip ettiklerini belirtti. Mahalle sakinleri için bu tür durumların önlenmesi gerektiği vurgulandı.