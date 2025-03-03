Bucaspor 1928’den Üçüncü Galibiyet Serisi

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’taki 25. hafta karşılaşmasında Beyoğlu Yeniçarşıspor’u 2-1 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Sarı-lacivertli ekip, son aldıkları başarılı sonuçlarla yükselişini sürdürüyor. Yakın zamanda Tuna Üzümcü ile yollarını ayıran Bucaspor, takımın başına Engin Dursun’u getirdi ve teknik direktör değişikliğine rağmen başarılarına devam ediyor.

GALİBİYETLE DEVAM

Bucaspor 1928, 25. hafta mücadelesinde Beyoğlu Yeniçarşıspor ile karşı karşıya geldi. İç sahada oynanan maçta sarı-lacivertliler, rakibini 2-1’lik skorla mağlup ederek önemli bir başarının altına imza attı. Bu galibiyet ile Bucaspor’un puanı 38’e yükseldi ve play-off hattındaki rakibiyle arasındaki farkı 2 puana indirdi. Teknik Direktör Engin Dursun ve ekibi, önümüzdeki hafta deplasmanda Yeni Mersin İdman Yurdu’nu yenip rakibinin puan kaybetmesini hedefliyor.

DURSUN’UN İLK GALİBİYETİ

Engin Dursun, 2019-2024 yılları arasında Bucaspor 1928’in altyapı takımlarını çalıştırmıştı. Tuna Üzümcü’nün ayrılmasının ardından görevi devralan Dursun, Beyoğlu Yeniçarşıspor maçıyla birlikte takımın başında ilk kez sahaya çıktı ve galibiyetle ayrıldı. Maç sonrası oyuncularına, play-off hattına girebilmek için aynı performansı göstermeleri gerektiğini vurguladığı öğrenildi.