Bucaspor 1928’den Yalovaspor FK’ya Geçti

YASİN ÖZTEKİN’İN YENİ DURAĞI

2’nci Lig temsilcisi Bucaspor 1928 ile sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki tecrübeli futbolcu Yasin Öztekin’in yeni takımı belli oldu. Uzun yıllar boyunca Süper Lig’de Galatasaray ve Trabzonspor gibi camialarda forma giymiş olan Yasin Öztekin, son iki sezondur Bucaspor 1928’de mücadele ediyordu.

BUCASPOR’DA GÖSTERDİĞİ PERFORMANS

Bucaspor 1928 formasıyla ilk sezonunda 4 gol kaydeden Öztekin, geçen sezonda ise gösterdiği üstün performansla 33 maçta 19 gol atarak kariyerinin ikinci baharını yaşamıştı. Şimdi ise 3’üncü Lig takımlarından Yalovaspor FK ile anlaştığı öğrenildi. Bu transfer, futbolcunun kariyerindeki yeni bir sayfa açıyor.