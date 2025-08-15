Bucaspor 1928, Emre’yi Erzurumspor’a sattı

TRANSFERİN DETAYLARI

Bucaspor 1928, 2’nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden ekipleri arasında yer alıyor ve 23 yaşındaki stoperi Emre Erdem’i 1’inci Lig temsilcisi Erzurumspor FK’ya transfer etti. Emre, 1 Haziran’da kulüple olan sözleşmesini 2028’e kadar uzatmasına rağmen, yönetimle yaptığı karşılıklı anlaşma sonucunda takımdan ayrıldı. Bu transferle birlikte Bucaspor’un bonservis ücreti kazandığı ifade ediliyor.

EMRE ERDEM’İN YENİ KULÜBÜ VE GEÇMİŞİ

Defans oyuncusu Emre Erdem, Erzurumspor ile 3 yıllık bir sözleşme imzaladı ve yeni kulübüyle lisansı da çıktı. Futbol kariyerine Bucaspor’da başlayan Emre, 2021 yılında profesyonel hayata adım attı. Sarı-lacivertli formayla 3’üncü Lig’de 6 maça çıkarken, 2’nci Lig’de ise toplam 62 müsabakada mücadele etti ve 2 gol kaydetti.

BUCASPOR’UN TRANSFER YASAĞI VE ETKİLERİ

Bucaspor 1928, eski yabancı oyuncularına olan borçları nedeniyle FIFA’dan transfer yasağı aldı. Yeni sezon öncesinde birçok as futbolcusunu kaybetmesine rağmen takım, kadrosunu güçlendiremedi. Bu durum, kulübün gelecek sezon planlarını etkileyen önemli bir faktör oldu.