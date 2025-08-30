Bucaspor 1928, Şerif Doğan’la devam ediyor

Bucaspor 1928, Şerif Doğan ile Sözleşme Yeniledi

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Bucaspor 1928, defans oyuncusu Şerif Doğan ile anlaşma sağladı. İzmir kulübü, yaşadığı maddi zorluklar nedeniyle transfer yasağına maruz kalmıştı, ancak 29 yaşındaki oyuncuyla sözleşmesini uzattı. Kulüp, yaptıkları resmi açıklamada, “Şerif Doğan ile 1 sene daha. Mücadelesi, çalışkanlığı ve sarı-lacivert renklere olan bağlılığıyla ön plana çıkan Şerif, yeni sezonda da formamız için sahada olacak. Oyuncumuza başarılarla dolu bir sezon diliyor, anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz” ifadesini kullandı.

Şerif Doğan’ın Geçmiş Performansı

Geçen sezon boyunca Şerif Doğan, 19 lig maçında sarı-lacivertli formayı terletti. Yeni sezonda da takımın savunmasında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Bucaspor 1928, oyuncunun performansıyla birlikte daha güçlü bir kadro oluşturmayı hedefliyor.