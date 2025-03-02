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Bucaspor, Beyoğlu Yeniçarspor’u 2-1 Yendi

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Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Beyaz Grup 24. haftasında Beyoğlu Yeniçarspor’u evinde 2-1’lik skorla mağlup etti. Karşılaşmada hakemlik görevini Mertcan Erölmez, Cihad Buyurgan ve Cem Mustafa Akpınar üstlendi.

BUCASPOR 1928’İN KADROSU

Bucaspor 1928’in başlangıç kadrosunda Bayram Olgun, Doğan Çamlı, Cebrail İrtürk, Emre Erdem, Mehmet Sak, İsmail Haktan Odabaşı, Ali Emir Pervanlar, Emir Bilgin, Çağrı Ortakaya, Zeki Yıldırım ve Mecit Deniz yer aldı. Takımın ikinci yarıda Nizamettin Çalışkan (dk. 46), Buğra Akçagün (dk. 68), Muzaffer Buğra Hotur (dk. 68) ve Emre Nefiz (dk. 79) gibi isimleri sahaya dahil oldu. Teknik direktörlük görevini Engin Dursun yürüttü.

BEYOĞLU YENİÇARSPOR’UN KADROSU

Beyoğlu Yeniçarspor ise, Beytullah Buğra İpek, Batuhan Yılmaz, Miraç Yağız Altınçayır, Taha Aydınlı, Mutlu Güler, Mehmet Soyarslan, Murat Arda Ayhan, Fatih Bektaş, Göktan Işılak, Bahattin Berke Demircan ve Kubilay Akyüz’ü sahaya sürdü. Yedekten gelen oyuncular arasında Batuhan Ekinci (dk. 64), Bilal Budak (dk. 81), Emircan Alturan (dk. 46) ve Ulaş Şimşek (dk. 63) bulunuyor. Takımın teknik direktörü Efe İnanç olarak görev yaptı.

MAÇIN GOLLERİ VE SARILAR

Maçta Yasin Öztekin, Bucaspor 1928 adına 4. ve 76. dakikada penaltıdan iki gol atarak takımına galibiyeti getirdi. Beyoğlu Yeniçarspor’un tek golü Berke Demircan’dan geldi (dk. 51). Karşılaşmada Nizamettin Çalışkan, Murat Arda Ayhan, Kubilay Akyüz ve Batuhan Ekinci sarı kart gören oyuncular oldu. Maç, İzmir’de gerçekleştirildi.

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