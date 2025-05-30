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Budapeşte’de İlginç Makarna Yarışması Yapıldı

DÜNYA ŞAMPİYONASINA YOĞUN KATILIM

Budapeşte’de 30 Mayıs’ta düzenlenen ilginç bir dünya şampiyonasında, dünyanın dört bir yanından gelen yarışmacılar en sağlam makarna yapısını oluşturmak için kıyasıya mücadele etti. Yarışmacılar, spagetti kullanarak inşa ettikleri köprülerle göz doldurdu.

MAKARNA YAPISI YARIŞMASI

Perşembe günü bir araya gelen yarışmacılar, yaratıcılıklarını ve mühendislik becerilerini sergileyerek büyük bir heyecan yarattı. Benzer etkinlikler, katılımcıların eğlenceli bir deneyim yaşamasına fırsat tanırken, izleyicilere de eşsiz anlar sundu.

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