Budapeşte’de TÖREN Düzenlendi, Raev’e Nişan Verildi

MACAR LİYAKAT NİŞANI’NIN TAKDİMİ

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de, Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev’e Macar Liyakat Nişanı verildi. TÜRKSOY’un yaptığı yazılı açıklamaya göre, bu olay Macaristan’ın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Budapeşte’de gerçekleştirilen resmi bir tören sırasında gerçekleşti.

TÖREN DETAYLARI

Törende, Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Balazs Hanko, TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev’e Macar Liyakat Nişanı’nın takdimini gerçekleştirdi. Nişanın, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın önerisi ve Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok’un kararıyla verildiği ifade edildi. Raev’e bu nişanın, “Macar halkının kültürel işbirliğini desteklemesi ve Macar-Türk ilişkilerinin geliştirilmesine sunduğu katkı” nedeniyle takdim edildiği kaydedildi.

KÜLTÜREL BAĞLARIN GÜÇLENMESİ

Genel Sekreter Raev, bu nişana layık görülmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Macaristan ile Türk Dünyası arasındaki kültürel bağların güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

ÖNEMLİ

Karlıova’da Araç Peri Çayı’na Düştü

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralanırken, annesi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
Hindistan Ve Çin Sınır Ticaretini Tekrar Başlatıyor

Hindistan ve Çin, 5 yıl aradan sonra sınır ticaretini yeniden başlatma kararı aldı. Dışişleri Bakanları, iş birliği ve ilişkileri geliştirmek üzere kritik toplantılar yaptı.

