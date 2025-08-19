Budapeşte’de TÖREN Düzenlendi, Raev’e Nişan Verildi

MACAR LİYAKAT NİŞANI’NIN TAKDİMİ

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de, Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev’e Macar Liyakat Nişanı verildi. TÜRKSOY’un yaptığı yazılı açıklamaya göre, bu olay Macaristan’ın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Budapeşte’de gerçekleştirilen resmi bir tören sırasında gerçekleşti.

TÖREN DETAYLARI

Törende, Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Balazs Hanko, TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev’e Macar Liyakat Nişanı’nın takdimini gerçekleştirdi. Nişanın, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın önerisi ve Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok’un kararıyla verildiği ifade edildi. Raev’e bu nişanın, “Macar halkının kültürel işbirliğini desteklemesi ve Macar-Türk ilişkilerinin geliştirilmesine sunduğu katkı” nedeniyle takdim edildiği kaydedildi.

KÜLTÜREL BAĞLARIN GÜÇLENMESİ

Genel Sekreter Raev, bu nişana layık görülmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Macaristan ile Türk Dünyası arasındaki kültürel bağların güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğini belirtti.