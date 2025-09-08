BUDAPEŞTE, Yarı Maraton Rekor Katılımla Gerçekleşti

40. BUDAPEŞTE YARI MARATONU’NDA REKOR KATILIM

Pazar günü gerçekleştirilen 40. Budapeşte Yarı Maratonu, 20.800 koşucunun katılımıyla Macaristan tarihinin en büyük yarı maratonu olmayı başardı. 21,1 kilometrelik ana parkurda sabah 08.00’de başlayan koşu, Pazmany Peter Promenade’den başlayarak 115 ülke ve bölgeden gelen 6.200 sporcuyla Tuna Nehri kıyısı boyunca ve UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan eserlerin arasından geçti.

YARI MARATONUN ŞAMPİYONLARI

Macaristanlı Gabor Karsai, 1:04:03’lük derecesiyle erkekler kategorisinde birinci olurken, ev sahibi başka bir koşucu olan Lili Vindics-Toth, 1:11:43’lük derecesiyle kadınlar kategorisinde zafer elde etti. Budapeşte Yarı Maratonu’nun yanı sıra katılımcılara iki ya da üç kişilik takımlarla yarı maraton bayrak yarışı ve 10 kilometrelik koşu seçenekleri de sunuldu.

BUDAPEŞTE’NİN ULUSLARARASI GÖRÜNÜMÜ

Budapeşte Spor Ofisi CEO’su Arpad Kocsis, “Bu rekor katılım, Budapeşte’yi uluslararası koşu haritasında sağlam bir yere oturtuyor. Geçen yıla kıyasla neredeyse iki kat daha fazla yabancı sporcu bize katıldı, bu da hem şehrin eşsiz güzelliğini hem de yıllarca süren özverili çalışmayı yansıtıyor” diyor.