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BUDO’nun Bugünkü 4 Seferi İptal Edildi

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HAVA KOŞULLARI SEFERLERİ ETKİLİYOR

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak işletilen deniz otobüslerinin bugün yaptığı 4 sefer daha olumsuz hava şartları yüzünden iptal ediliyor. Bu durum, hem Bursa hem de İstanbul arasındaki deniz ulaşımını sekteye uğratıyor.

İPTAL EDİLEN SEFERLERİN DETAYLARI

Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, saat 16.00 ve 19.00’da gerçekleşecek Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri ile 16.30 ve 19.30’da yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

ÖNCEKİ İPTALLER

Bugün daha önceki iptallerle birlikte, BUDO’nun toplamda 8 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamıyor. Bu durum, yolcular için ulaşımda zorluklara yol açıyor.

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