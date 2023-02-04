BUDO seferleri iptal

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği öğrenildi.

Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 09.30’daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve aynı saatteki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00’daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 08.00’de İstanbul ile Bursa arasındaki karşılıklı iki sefer de iptal edilmişti.